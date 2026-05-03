الخطة الإيرانية المكونة من اثني عشر بنداً لمضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نيكزاد، تحدث عن وضع الخطة المكونة من اثني عشر بنداً لإدارة مضيق هرمز، قائلاً: "بموجب هذه الخطة، لن يُسمح أبداً لسفن الكيان الصهيوني بعبور مضيق هرمز، كما أن سفن الدول المعادية لن تتمكن من الحصول على تصريح عبور ما لم تدفع تعويضات أضرار الحرب المفروضة".

وأضاف نيكزاد: "أما السفن الأخرى، فبموجب القانون الذي سيُصادق عليه في مجلس الشورى الإسلامي، لن تستطيع عبور مضيق هرمز إلا بعد الحصول على إذن وتصريح من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وشدد النائب الأول لرئيس المجلس على مراعاة الاعتبارات الدولية، قائلاً: "سيتم إقرار هذا القانون وفقاً للقوانين الدولية وحقوق جيراننا، لكن المؤكد أننا لن نفرط في حقوقنا المشروعة في مضيق هرمز، ولن تكون حركة السفن في هذا الممر المائي أبداً كما كانت عليه قبل الحرب المفروضة الثالثة".

وفي جزء آخر من تصريحاته، شبه نيكزاد أهمية هذا التحول التاريخي، مؤكداً: "تمثل الإدارة الإيرانية الجديدة لمضيق هرمز أهمية استراتيجية مماثلة لتأميم صناعة النفط في التاريخ المعاصر لإيران. إنها نقطة تحول استراتيجية في ممارسة السيادة الوطنية على أحد أهم الممرات المائية في العالم".

وأشار نائب رئيس المجلس إلى جهود محمد آشوري تازياني، محافظ هرمزكان، في تسهيل وتسريع الإفراج عن السلع الأساسية خلال أيام الحرب المفروضة الثالثة، مثنياً على أدائه، وقال: "بالنظر إلى هذه التجربة الناجحة، سنجري مشاورات مع رئيس الجمهورية بشأن تفويض صلاحيات خاصة لمحافظ هرمزكان، وكذلك لمحافظي المحافظات الحدودية الأخرى".

كما أكد على استعداد المجلس ولجنة الإعمار التام لتسريع إعادة إعمار وتشغيل المطارات والمرافق المينائية والمنازل السكنية المتضررة في محافظة هرمزكان خلال الحرب المفروضة الثالثة (الحرب الاخيرة).

اما "محمد رضا رضائي كوتشي" رئيس لجنة الإعمار في المجلس، أشار بدوره خلال هذه الزيارة إلى تفاصيل خطة إدارة مضيق هرمز قائلاً: "بموجب هذه الخطة، تلتزم جميع السفن العابرة عند طلب تصريح عبور مضيق هرمز باستخدام اسم 'الخليج الفارسي'. إن فرض الإدارة على مضيق هرمز هو مطلب محق للشعب الإيراني، ولن نفرط قيد أنملة في هذا الحق".

يُذكر أن أعضاء لجنة الإعمار بمجلس الشورى الإسلامي، خلال زيارتهم ليوم واحد إلى بندرعباس، قاموا بالإضافة إلى تفقد مضيق هرمز، بزيارة ميناء الشهيد رجائي أيضاً، واطلعوا عن كثب على سير العمل في هذا الميناء الاستراتيجي.