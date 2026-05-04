النائب الأول للرئيس: إدارة مضيق هرمز حق مشروع لإيران

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الناىب الأول للرىيس الايراني خلال ترئسة جلسة مجلس الحكومة، على دور الشعب الايراني، قائلاً: "وقف الشعب إلى جانب وطنه ومبادئه لأكثر من ستين ليلة متواصلة، وازداد هذا الحضور حماسةً كل ليلة. هذا الشعب هو الذي ادار ميدان حرب رمضان، والحكومة تفخر بخدمتهم".

وأشار إلى شجاعة القوات المسلحة في مواجهة هجمات العدو، قائلاً: "لقد غيّرت هذه المقاومة معادلات العالم، وأظهرت أن عهد الأحادية والعقوبات والنظرة الوصائية قد ولّى".

وشدد النائب الأول للرئيس على الموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز، قائلاً: "إن إدارة مضيق هرمز حقٌّ مشروع لإيران، وهذه القدرة تُحصّنها من الضغوط الخارجية. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تسعى إلى الحرب، ولكن إذا فُرضت عليها، فسيكون ردّها حاسماً".