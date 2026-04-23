حاجي بابائي: تلقينا اول الايرادات من رسوم عبور مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حميد رضا حاجي بابايي، وخلال مشاركته في تجمعات أهالي كوهدشت (غرب) قال إننا نجحنا في جعل العدو يندم، مضيفاً: بسبب اقتراب إيران من مصاف القوى العظمى، لم يستطع العدو أن يبقى صامتاً، ولذا وضع على جدول أعماله تصميم حرب أهلية وانقلاب وشبه انقلاب.

وأشار إلى المؤامرات المتتالية للأعداء، قائلاً: كان هدف العدو هو إيقاع الناس بعضهم ببعض، وتقسيم البلاد، وتحويل إيران الكبيرة والمتحضرة إلى أرض محترقة.

وتابع نائب رئيس المجلس قائلاً: سعى الأعداء إلى تشكيل إسرائيل الكبرى في المنطقة، بحيث تخضع لها جميع دول المنطقة، وحتى الأماكن المقدسة الإسلامية، لكن إيران لم تكن دولة ترضخ لأمريكا والكيان الصهيوني.

وأوضح حاجي بابايي: كان العدو يعلم أنه لا يستطيع تحقيق النصر على إيران عبر الطريق العسكري، لذا لم ير سوى خلق شقاق داخل البلاد وحرب أهلية كحل وحيد، لكن هذا المشروع واجه بنتيجة عكسية، وحضر الشعب الإيراني بكامله إلى الساحة.

وأشار إلى الحضور الواسع للشعب قائلاً: حوالي 90 مليون إيراني، بكل أذواقهم ووجهات نظرهم المختلفة، وقفوا متحدين، وهذا التماسك الوطني هو ما جعل مساعي العدو تذهب سدى.

وأكد نائب رئيس المجلس: بعض الأشخاص الذين تأثروا في البداية بالأخبار المضللة، عادوا إلى صفوف الشعب بعد أن اتضحت لهم الحقائق، وأدركوا حجم الأباطيل المنسوجة ضد الجمهورية الإسلامية.

وانتقد حاجي بابايي الحرب الإعلامية التي يشنها العدو، موضحاً: إنتاج ونشر الأخبار الكاذبة والمحبطة والمسببة للتوتر هو جزء من الحرب النفسية للعدو، وأولئك الذين ينشرون مثل هذه الأخبار إنما يقومون بدور في هذه الحرب.

وشدد على مطلب الشعب قائلاً: المطلب الأساسي اليوم من المسؤولين هو ألا يترجعوا قيد أنملة، وأن يسعوا لتحقيق مطالب الشعب عبر الطرق القانونية.

وأكد نائب رئيس المجلس على دور ولاية الفقيه في الصمود، قائلاً: كانت أمريكا تهدد إيران، لكن الدولة التي تمتلك ولاية الفقيه أعلنت حظر أي سفر إلى باكستان.

وشدد حاجي بابايي على أن أي مفاوضات ما لم تعترف أمريكا بهزيمتها محظورة، وأكد: أي مفاوضات تفرض من موقع القوة الأمريكية هي محظورة.

وفي إشارة إلى انتهاء مهلة الهدنة، ذكر: قال قائد الثورة الاسلامية والشعب والمسؤولون بصوت واحد "لا" للمطامع الأمريكية المفرطة، ونتيجة لهذا الصمود، فإن أمريكا التي كانت حتى الأمس تطلق التهديدات، تطلب اليوم وبشكل أحادي تمديد الهدنة.

وأوضح نائب رئيس المجلس في معرض تعليقه على المواقف الأمريكية: الدولة التي تتحدث بلغة التهديد والضغط تضطر إلى التراجع، وتمديد الهدنة من قبل أمريكا إنما يدل على هذه الحقيقة.

وأكد حاجي بابايي: أمريكا تتخذ مواقف متناقضة؛ من التهديد بتقسيم إيران إلى ادعاء المشاركة في صنع القرارات، لكنها في النهاية اضطرت إلى التراجع.

وقال في معرض الإشارة إلى أننا سنشرع قانوناً لمضيق هرمز: هذا المضيق ملك للشعب الإيراني، ولا يحق لأحد التحدث عنه مع الآخرين.

كما أكد نائب رئيس المجلس: أمريكا اليوم تعاني من الخوف والرعب، ولن يسمح الشعب الإيراني بوحدته وصموده للأعداء بتحقيق أهدافهم.

واعتبر حاجي بابايي السيطرة على مضيق هرمز أحد الإنجازات الكبرى للمقاومة، وقال: أمريكا بدافع الخير، دفعت بسفنها إلى الخلف لمسافة 200 كيلومتر.

وفي معرض إشارته إلى التهديدات الأمريكية في مضيق هرمز، أوضح: قمنا حتى الآن باحتجاز سفينتين مخالفتين، وسيزداد هذا العدد إذا لزم الأمر.

ونبّه نائب رئيس المجلس قائلاً: إذا استمرت أمريكا في نهجها، فلن يعبر مضيق هرمز أية سفينة. وأضاف: ليس لدينا أي مفاوضات، بل لدينا مطالب.

وأشار حاجي بابايي إلى أن مطلب الشعب الإيراني هو أن مضيق هرمز ملك لإيران، وأن على جميع السفن التي تعبر هذا الممر أن تدفع رسومها بالريال للشعب الإيراني.

وبخصوص مسألة تخصيب اليورانيوم، قال: تخصيب اليورانيوم والصواريخ الإيرانية القوية هي حق أصيل للشعب الإيراني، وهذه القدرة ستتعزز يوماً بعد يوم.

وأكد نائب رئيس المجلس أن الشعب الإيراني قد توصل اليوم إلى قناعة بأن البلاد في موقع القوة العظمى، مضيفاً: إيران هي القوة العظمى الوحيدة التي أطلقت آلاف الصواريخ باتجاه السفن الأمريكية والإسرائيلية.

وأوضح حاجي بابايي في معرض حديثه عن موقع إيران المتفوق: ليعلم الجميع أن التراجع في مسار قوة إيران العظمى غير مقبول، وأي توانٍ في هذا المسار لا يغتفر.

ورفض أي موقف ضعف أمام الأعداء، وذكر: كل من يتحدث من موقع الخوف واليأس والوهن والضعف، ويخضع لأمريكا، فهو مكروه لدى الشعب الإيراني.

وأشار نائب رئيس المجلس إلى أهمية مضيق هرمز في المعادلات العالمية قائلاً: نحن نسيطر على هذا المضيق، وتم تحويل أول إيراد من رسوم مضيق هرمز إلى حساب البنك المركزي.

وبيّن أن 20 بالمئة من النفط و35 بالمئة من الغاز في العالم يعبران عبر مضيق هرمز، مؤكداً: السيطرة على مضيق هرمز تعني لعب إيران دوراً في الاقتصاد الدولي.

وقال نائب رئيس المجلس بنبرة تحذيرية موجهاً كلامه لبعض دول المنطقة: الدول التي تضع إمكانيات فنادقها ومطاراتها تحت تصرف الإرهابيين لاغتيال شخصياتنا، يجب أن نستهدف مطارها وفندقها وحاكمها في وقت واحد.