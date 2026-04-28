تانكر تراكرز: 19 ناقلة نفط إيرانية فارغة جاهزة للتحميل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت قاعدة "تانكر تراكرز" فی تقریر لها الیوم الثلاثاء: لا تزال إيران تمتلك 19 ناقلة نفط عملاقة (VLCC) فارغة وعاملة في مياهها والمنطقة.

هذا يعني أنه على الرغم من الحصار، لا تزال هناك سعة تخزينية تبلغ 50 مليون برميل من النفط باستخدام تقنية التخزين العائم.

وبالنظر إلى صادرات إيران النفطية البالغة 1.7 مليون برميل، فإن التخزين العائم الإيراني هو الوحيد القادر على تخزين النفط لمدة 30 يومًا.

يأتي هذا في الوقت الذي زعم فيه ترامب أن سعة تخزين النفط الإيرانية ستنفد غدًا وأن انابيب النفط في البلاد ستنفجر من جراء الضغط.

تتمتع إيران بخبرة في إدارة حقول النفط على الرغم من الانخفاض الكبير في الصادرات خلال ولاية ترامب الأولى.

