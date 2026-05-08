المتحدث باسم مقر خاتم الانبياء: هاجمنا سفنًا عسكرية أمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء صرح المتحدث باسم القيادة المركزية لمقر خاتم الأنبياء (عليه السلام): انتهك الجيش الأمريكي العدواني والإرهابي والمجرم وقف إطلاق النار، واستهدف ناقلة نفط إيرانية كانت متجهة من المياه الساحلية الإيرانية في منطقة جاسك نحو مضيق هرمز، بالإضافة إلى سفينة أخرى كانت تدخل مضيق هرمز مقابل ميناء الفجيرة الإماراتي. وفي الوقت نفسه، شنّ غارات جوية على مناطق مدنية بالتنسيق مع بعض دول المنطقة على سواحل الخمير وسيريك وجزيرة قشم.

وأضاف: "كما قامت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، رداً على ذلك، بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار، مما ألحق بها أضراراً جسيمة".

وتابع المتحدث: "على أمريكا، المعتدية والمجرمة، والدول الداعمة لها أن تعلم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بقوتها المعهودة، سترد رداً ساحقاً على أي عدوان وتجاوز دون أدنى تردد".