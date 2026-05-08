تعليق الرحلات الجوية إلى دبي وأبوظبي

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن سما، أن مصادر تتبع الرحلات الجوية أفادت بتعليق الرحلات الجوية إلى دبي وأبوظبي عقب تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في الإمارات.

وبحسب هذا التقرير، تم تعليق الرحلات عقب هجوم صاروخي وقع مؤخراً.

وقبل ساعة، زعمت وزارة الدفاع الإماراتية أن أنظمة الدفاع في البلاد تتصدى لتهديد صاروخي.

ووفقاً لهذا التقرير، زعمت وزارة الدفاع الإماراتية أن نظام الدفاع الجوي في البلاد يتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة مصدرها إيران؛ وهو ادعاء لم تؤكده أي جهة رسمية أو مؤسسة في إيران.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الإماراتية أن الأصوات المسموعة حالياً في مناطق متفرقة من الإمارات مرتبطة بأنظمة الدفاع الجوي التي تتصدى للصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة.