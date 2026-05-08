٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١١:٣٨ ص

باكستان تطلب من سنغافورة تسهيل العودة الآمنة للبحارة الإيرانيين والباكستانيين

دعا وزير الخارجية الباكستاني السیناتور "محمد اسحاق دار"، من نظيره السنغافوري تسهيل عملية العودة الآمنة لـ 11 بحارا باكستانيا و20 بحارا إيرانيا، يتواجدون حاليا بالقرب من سواحل سنغافورة عقب احتجاز سفنهم من قبل الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير خارجية باكستان السيناتور "محمد إسحاق دار"، أشار إلى إجراء محادثات هاتفية مع نظيريه الإيراني والسنغافوري، قائلا: نطالب سنغافورة بتسهيل العودة الآمنة للبحارة الإيرانيين والباكستانيين.

وأضاف: لقد تحدثت أيضا مع نظيري الإيراني "عباس عراقجي"، وما زلنا نواصل التنسيق الوثيق في هذا الصدد.

وأكد أن باكستان مستعدة أيضا لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين الإيرانيين إلى بلادهم عبر الأراضي الباكستانية.

وقال الوزير الخارجية الباكستاني: إن باكستان تنسق عن كثب عبر القنوات المعنية، مع الولايات المتحدة وأطراف أخرى لضمان سلامة ورفاهية مواطنيها وعودتهم في أسرع وقت ممكن.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية قد صرح الأسبوع الماضي بأن بلاده تسلمت من الولايات المتحدة 22 من طاقم السفينة الإيرانية "توسكا"، وهي تعمل حاليا على تسهيل إجراءات نقلهم إلى إيران.

واعتبر المتحدث الباكستاني هذا الإجراء الأمريكي خطوة في إطار جهود بناء الثقة، مؤكدا ترحيب بلاده بهذه الخطوة.

محمدرضا غفاری

