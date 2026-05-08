بقائي: الرد الإيراني على المقترح الأمريكي قيد الدراسة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن بقائي، على هامش مراسم تأبين الشهيد لاريجاني، قال للصحفيين: "الفعل الذي تم ليلة أمس كان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وانتهاكاً لوقف إطلاق النار. لكن المدافعين عن البلاد وجهوا صفعة قوية للعدو، وصدوا بكل قوة شر الأعداء".

وأضاف بقائي: "نحن في حالة اسمية لوقف إطلاق النار، وقواتنا المسلحة مستعدة بكل قوة وتراقب بدقة، وسترد بكل قوة على أي اعتداء أو مغامرة أينما لزم الأمر. لكن يجب القول إن شرورهم قد دُحضت".

وتابع: "بخصوص المفاوضات، فإننا ندرسها، وعندما نصل إلى نتيجة نهائية، سنعلنها بالتأكيد".

/انتهى/