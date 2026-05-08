المنتخب الايراني يحطم عددا من الارقام القياسية الوطنية في مصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء فقد تمكن الرباع الإيراني "حميد رضا زارعي"، من الارتقاء برقمين قياسيين وطنيين لفئة الشباب، حيث تمكن في رفعة النتر، من رفع 204 كغ، محطما الرقم القياسي الوطني للشباب بزيادة وقدرها كيلوغرامين. كما سجّل في اجمالي رصيده من البطولة 366 كيلوغراما، رافعا مستوى الرقم القياسي الإيراني السابق بزيادة 5 كغ، وموثقا اسمه كصاحب الرقم القياسي الجديد.

وفي تطور ايجابي سابق، كان الرباع "محمد أمين دادوند" الايراني هو الاخر، قد نجح خلال مشاركته في منافسات الوزن 88 كغ، من رفع 148 كغ خطفا، وبهذه النتيجة فقد حطم الرقم القياسي الوطني لفئة الناشئين، بزيادة وقدرها 3 كيلوغرامات.

