آية الله نوري الهمداني يدين الهجمات الصهيونية الأخيرة على لبنان

أفادت وكالة مهر للأنباء أن نص رسالة آية الله نوري الهمداني جاء على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

"إن الهجمات الواسعة التي يشنها الكيان الصهيوني على لبنان، والتي تجسد الطبيعة اللاإنسانية لهذا الكيان السفّاح القاتل للأطفال، تبعث على الأسى والألم العميقين.

هذه الجريمة ترتكب بدعم مباشر من الحكومة الإرهابية الأمريكية، وبصمت بعض الدول العربية والإسلامية، وكذلك بصمت المدّعين كذباً لحقوق الإنسان.

يجب على جميع المسلمين وأحرار العالم اتخاذ موقف حازم إزاء هذا العدوان وهذه الجريمة، وإدانة هذه الهجمات، وإعلان دعمهم الكامل لأهل لبنان، وخاصة حزب الله العزيز الذي يقاوم بكل شجاعة وصمود دفاعاً عن لبنان وشعبه."

/انتهى/