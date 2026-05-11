القافلة البرية "صمود" تدخل ليبيا في طريقها إلى غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن موقع "قدس" الإخباري، أن ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي أعلنوا أن القافلة البرية "صمود" عبرت الحدود التونسية ودخلت ليبيا عبر معبر رأس اجدير.

ويأتي هذا الإجراء من قبل قافلة "صمود" تمهيداً لتحركها مجدداً نحو قطاع غزة وكسر الحصار الظالم المفروض على القطاع.

وتضم هذه القافلة عدداً من النشطاء الداعمين لفلسطين من تونس والجزائر وموريتانيا ودول أخرى. وهذا هو المحاولة الثالثة لهذه القافلة للوصول إلى قطاع غزة عبر ليبيا.

كانت قافلة "صمود" قد توقفت للمرة الأولى في يونيو 2026 عند الحدود الغربية لمدينة سرت قبل وصولها إلى مصر.

وفي الآونة الأخيرة، هاجم الكيان الصهيوني أسطول "صمود" في المياه الدولية، واختطف 21 قارباً من هذا الأسطول ومن كانوا على متنها.

