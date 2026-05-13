الجيش الإيراني: لن نسمح بمرور الأسلحة الأمريكية عبر مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العميد محمد أكرمي نيا، استعرض أحدث الإنجازات الاستراتيجية والدفاعية للبلاد، وذلك خلال مراسم إحياء ذكرى مرور أربعين يوماً على مواراة جثمان الشهيد الفريق عبد الرحيم موسوي الثرى، والتي أقيمت في مسجد جوهر شاد بحرم الإمام الرضا (ع).

وأشار أكرمي نيا إلى الموقع الحساس لمضيق هرمز، وأوضح قائلاً: "يخضع مضيق هرمز اليوم للسيطرة الاستراتيجية للقوات المسلحة الإيرانية؛ حيث تقع الجبهة الغربية للمضيق تحت إشراف القوات البحرية للحرس الثوري، بينما تخضع الجبهة الشرقية لسيطرة القوات البحرية للجيش".

واعتبر العميد أكرمي نيا أن هذه السيطرة المنسقة والتكاملية تعزز من رقابة إيران وسيادتها على المنطقة، مؤكداً أن هذا السيطرة ستحقق للبلاد عوائد اقتصادية قد تصل إلى ضعف العوائد النفطية.

وفي سياق تحذيره للقوى الخارجية، أضاف المتحدث باسم الجيش: "لن نسمح لأي دولة بتمرير أسلحة أمريكية عبر مضيق هرمز، وإذا كانت مثل هذه الأسلحة قد استقرت سابقاً في القواعد الإقليمية بالمنطقة، فإن معظمها قد دُمِّر اليوم. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح بعد الآن بمرور الأسلحة الأمريكية من مضيق هرمز ولا باستمرار فرض العقوبات عليها".

