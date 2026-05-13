سيناتور أمريكي: خسرنا 39 طائرة في الحرب ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدلى كيس بهذه التصريحات خلال جلسة استماع خاصة بلجنة مجلس الشيوخ، وقال: وفقاً لتقرير موقع "وار زون"، فقد فقدنا 39 طائرة، كما تعرضت 10 طائرات أخرى لأضرار.

وقال كيس، وهو يوجه سؤالاً إلى جاي هورست، المسؤول عن ميزانية البنتاغون، حول حجم الخسائر الناجمة عن الحرب: «وفقاً لتقرير نُشر في مجلة "وار زون"، فقد فقدنا نحو 39 طائرة. هذا التقرير يعود إلى حوالي شهر مضى.»

وسأل كيس هورست عما إذا كان البنتاغون قد حسب "تكلفة صيانة كل تلك الطائرات" أم لا.

فأجاب هورست: «هناك تكاليف، لكني أفضل أن أعطيك إجابة خطية وأخبرك بالضبط كم تبلغ تلك التكاليف، لأنه كما تعلم، فإن حساب تكلفة إصلاح الطائرات أمر صعب للغاية.»

تفاصيل التقرير

التقرير الذي أشار إليه كيس، نشرته المجلة الدفاعية الأمريكية "وار زون". ووفقاً لهذا التقرير، فإن القوات الجوية الأمريكية نفذت خلال الحرب مع إيران ما يقرب من ثلاثة عشر ألف طلعة جوية.

وبحسب التقرير، دُمرت 39 طائرة، وتضررت عشر طائرات أخرى بدرجات متفاوتة.

كما أوضح التقرير أن طائرة مقاتلة من طراز إف-35 لايتنينغ 2 أُصيبت داخل الأجواء الإيرانية، وطائرة بوينغ إي-3 سينتري (أواكس) دُمرت بالكامل.

وتشير بعض التقارير إلى أن مسؤولي البنتاغون، بسبب عدم شعبية الحرب ضد إيران، يسعون بشدة إلى تصغير أرقام الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن هذه الحرب.