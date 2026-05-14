إيران والسعودية تتصدران قائمة منتجي النفط في منظمة أوبك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت أمانة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن إنتاج النفط للدول الأعضاء الاثنتي عشرة في المنظمة بلغ 18 مليونًا و983 ألف برميل يوميًا في أبريل 2026، بانخفاض قدره مليون و727 ألف برميل يوميًا مقارنةً بشهر مارس.

وتراجع إنتاج إيران من النفط بمقدار 211 ألف برميل يوميًا في أبريل، ليصل إلى مليونين و854 ألف برميل يوميًا. وكان متوسط إنتاج إيران اليومي من النفط في عام 2025 يبلغ 3 ملايين و263 ألف برميل، وفي عام 2024 بلغ 3 ملايين و257 ألف برميل.

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن أمانة المنظمة، بلغ الإنتاج اليومي من النفط للدول الأعضاء في أوبك 18 مليونًا و983 ألف برميل يوميًا، بانخفاض يومي قدره مليون و727 ألف برميل.

كانت السعودية، بإنتاج يومي بلغ 6 ملايين و768 ألف برميل، وإيران، بإنتاج يومي بلغ مليوني و854 ألف برميل، أكبر منتجين للنفط الخام في منظمة أوبك خلال شهر أبريل، على التوالي.

كما بلغ إنتاج أعضاء تحالف أوبك+ 14 مليوناً و207 آلاف برميل يومياً في أبريل، بانخفاض قدره 12 ألف برميل عن إنتاجهم في مارس الذي بلغ 14 مليوناً و219 ألف برميل. في المقابل، شهدت كازاخستان أكبر زيادة في الإنتاج خلال أبريل، حيث بلغ إنتاجها 115 ألف برميل يومياً.

وبلغ إجمالي إنتاج النفط الخام اليومي من أوبك وحلفائها في أبريل 33 مليوناً و190 ألف برميل، بانخفاض قدره مليون و738 ألف برميل عن إنتاجهم في مارس الذي بلغ 34 مليوناً و929 ألف برميل.

ووفقاً لأحدث تقرير شهري صادر عن أوبك، انخفض سعر النفط الخام الإيراني الثقيل بمقدار 21 دولاراً أمريكياً في أبريل مقارنةً بشهر مارس. وسُجّل سعر النفط الخام الإيراني الثقيل في أبريل عند 103.10 دولاراً أمريكياً للبرميل، مقارنةً بـ 124.10 دولاراً أمريكياً للبرميل في مارس. بلغ متوسط سعر النفط الخام الإيراني الثقيل 75.41 دولارًا أمريكيًا في عام 2025.

كما بلغ سعر سلة أسعار النفط الخام لمنظمة أوبك 108.79 دولارًا أمريكيًا للبرميل في أبريل، بانخفاض قدره 7.57 دولارًا أمريكيًا عن مارس.

ووفقًا لأحدث تقرير شهري صادر عن أمانة منظمة أوبك (مايو)، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط الخام بمقدار 1.35 مليون برميل يوميًا في عام 2027. ويُتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب العالمي على النفط في عام 2027 نحو 107.87 مليون برميل.

/انتهى/