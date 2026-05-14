غريب ابادي ردا على ممثل الإمارات: لا تلعبوا دور الضحية لقد ساعدتم المعتدي وكنتم جزءا من العدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رد كاظم غريب آبادي، نائب وزي الخارجية للشؤون القانونية والدولية، بحزم خلال الجلسة الثانية لاجتماع وزراء خارجية البريكس في نيودلهي، على الادعاءات المغلوطة لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي بشأن هجمات إيران على البلاد وتصويرها كدولة معتدية.

وقال: "لعبت دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا محوريًا في دعم وتسهيل العدوان العسكري على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولذلك، فإن أي طرف شارك بنفسه في تأجيج التوترات وتصعيدها، لا يملك الحق في توجيه اتهامات سياسية ضد إيران".

وأضاف: ينص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1974 على أنه إذا كانت الدول تُسهّل وتُقدّم خدمات للمعتدين، فهذا لا يعني أنها تُساعدهم فحسب، بل إن هذا الفعل يُعدّ عدوانًا. لذلك، فإن الإمارات العربية المتحدة معتدية، وليست مُعينة للمعتدين. وبطبيعة الحال، لم تستطع إيران التسامح مع هذا الوضع بعد الآن. فنحن دولة قوية وكبيرة، وشعبنا فخور، ولم نكن لنُشاهد شعبنا وبنيتنا التحتية تُستهدف من قِبل المعتدين، وذلك بمشاركة ودعم إحدى جيراننا، ألا وهي الإمارات العربية المتحدة.

وصرح غريب آبادي: لم يكن أمامنا خيار آخر سوى مهاجمة جميع منشآت القواعد الأمريكية في الإمارات، أو أي منشآت أو مرافق للولايات المتحدة فيها حصة أو مشاركة. لقد كانت حربًا، ودافعنا عن بلدنا فيها. هذا العمل مُتوافق تمامًا مع ميثاق الأمم المتحدة، وفي إطار حق الدفاع عن النفس. الإمارات العربية المتحدة معتدية. لا يُمكنكم الاختباء وراء هذه الأكاذيب والادعاءات الباطلة. الدولة الوحيدة التي يجب أن تلتزم بتعهداتها بموجب القانون الدولي هي الإمارات العربية المتحدة.

وتابع قائلاً: "أودّ أن أذكّركم بأنه قبل أيام من بدء العدوان، ونظرًا لتوافر معلومات لدينا حول احتمال شنّ هجوم من قِبل الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، أرسلنا رسائل رسمية إلى دول المنطقة، بما فيها الإمارات. حذّرناهم من أنه في حال دعمهم للمعتدي وتوفير أراضيهم ومنشآتهم له، فلن يكون أمام إيران خيار سوى ممارسة حقها في الدفاع عن النفس واستهداف هذه المنشآت لحماية بلادها".

وقال غريب آبادي: "قد تكون غير مُطّلع، لكنّ كبار مسؤولي بلدك كانوا على دراية تامة بذلك. لم تُعر هذه التحذيرات أي اهتمام، وتحاول الآن لعب دور الضحية، بينما الضحية الحقيقية هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وليست الإمارات".

وأضاف: "بمساعدتكم ومشاركتكم، وبمشاركة الإمارات المباشرة في العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعرّض مئة وثلاثون ألف هدف مدني لهجمات من قِبل المعتدين". استشهد أكثر من أربعة آلاف مدني بريء. لا يمكنكم الآن التستر وراء هذه الادعاءات الباطلة التي تتنافى مع الحقائق على أرض الواقع. أنتم المعتدي، وبالتالي لا يمكنكم اتهام إيران بالعدوان.

وأكد نائب وزير الخارجية: يجب عليكم تحمل مسؤولية أفعالكم. سنتابع هذه القضية عبر القنوات القانونية والدولية. تم إعداد جميع الوثائق والأدلة ذات الصلة كتابيًا وموثقًا. حتى الآن، أرسلنا أكثر من مئة وعشرين مذكرة دبلوماسية رسمية بهذا الشأن إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يبلغ مجموع صفحاتها أكثر من خمسمئة صفحة. كما تم توثيق كل طائرة حربية انطلقت من الإمارات العربية المتحدة، ووقتها وتاريخها ومسار رحلتها معروف.

وقال: تم إرسال جميع هذه الأدلة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لذلك، لا يمكنكم الادعاء بأنكم لم يكن لكم أي دور في هذا العدوان. لقد ساعدتم المعتدي، بل كنتم جزءًا من العدوان. ما قامت به إيران كان دفاعًا عن بلدها وشعبها.

وأضاف: نحن لا نخوض حربًا مع جيراننا. قبل العدوان، تواصلنا مع دول المنطقة وطلبنا منها عدم تقديم أي أسلحة أو دعم لوجستي للمعتدين. وحتى بعد بدء العدوان، تواصلنا معهم وأوضحنا أن حربنا مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، وليست مع جيراننا أو الإمارات العربية المتحدة.

وصرح غريب آبادي: نشهد الآن تقارير وأخبارًا في وسائل الإعلام الغربية والأمريكية تتحدث عن هجوم مباشر من الإمارات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا لا يقتصر على مساعدة أو دعم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، بل هو مثال على المشاركة المباشرة في العدوان. لا يمكنكم إخفاء طبيعتكم العدوانية ودوركم وراء هذه الادعاءات الكاذبة والروايات الملفقة. لا يمكنني السكوت عن هذه الادعاءات الكاذبة.

وأشار غريب آبادي: لم تكتفِ الإمارات بخيانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كدولة مجاورة، بل تخون القضية الفلسطينية أيضًا. فقد دعت رئيس وزراء الكيان الصهيوني إلى بلادها في خضم الحرب. كما أنهم، هنا وفي منظمة التعاون الإسلامي، يدعمون مواقف الكيان الصهيوني بالدفاع عنه كما لو كانوا ممثلين وحماة لمصالحه. إن لعب دور الممثل نيابةً عن الكيان الصهيوني هو دورٌ لطالما لعبته الإمارات ولا تزال تلعبه.