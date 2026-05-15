بقائي: فردوسي بإبداعه الـ"شاهنامه" أنقذ تراث الأجداد من النسيان

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية، نشر رسالة على منصة "إكس" بمناسبة يوم تكريم الحكيم أبي القاسم الفردوسي، قال فيها: "نحن نهنئ جميع الإيرانيين والفرس والمحبين لإيران بيوم تكريم اللغة الفارسية والحكيم الفردوسي، شاعر الشاهنامه".

وأضاف بقائي: "إن الشاهنامه لم تكن مجرد إعادة بناء 'إيران' كاستمرارية لغوية وتاريخية وثقافية وحضارية، بل هي أيضاً كنز لا ينضب من العقل والأخلاق والحكمة. لقد أنقذ الفردوسي، بإبداعه الشاهنامه وإحيائه اللغة الفارسية، تراث الأجداد من الانقطاع والنسيان، وأسهم في استمرارية الحضارة الإيرانية."

