لقاء يجمع عراقجي ووزير خارجية جنوب أفريقيا في نيودلهي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اللقاء الثنائي بين الوزيرين جرى يوم الجمعة، حيث تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره للمواقف البنّاءة والإيجابية لحكومة جنوب أفريقيا إزاء الحرب المفروضة التي استمرت 40 يوماً، والجرائم التي ارتكبتها أمريكا وإسرائيل ضد الشعب الإيراني.

وقال السيد عباس عراقجي، خلال لقائه نظيره الجنوب أفريقي على هامش اجتماع وزراء خارجية "بريكس" في نيودلهي، موضحاً تطورات الحرب ووقف إطلاق النار: "لقد تم مهاجمة إيران في خضم المفاوضات، وأعلن الطرف المقابل أن هدفه هو الاستسلام غير المشروط للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن هذا الهدف وغيره من أهدافهم المعلنة لم تتحقق، واضطروا بدءاً من الأسبوع الثاني من الحرب إلى طلب وقف إطلاق النار".

وفي جزء آخر من حديثه، أشار عراقجي إلى مواقف جنوب أفريقيا الداعمة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن "بنيامين نتنياهو هو مجرم حرب، يتحمل مسؤولية مقتل عشرات الآلاف في غزة وآلاف آخرين في لبنان ومناطق أخرى من المنطقة، ولا يزال يسعى لجر المنطقة مرة أخرى إلى حرب جديدة".

من جانبه، أشار وزير خارجية جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، إلى العلاقات الجيدة والطويلة الأمد بين البلدين، مذكراً بذكريات زيارته الأخيرة إلى طهران للمشاركة في مراسم تنصيب الدكتور مسعود بزشكيان. وتحدث عن الصعوبات التي تسبب فيها التطور الأخير في المنطقة لمختلف دول العالم، وخصوصاً في القارة الأفريقية، ولا سيما في مجالات الطاقة والأسمدة الكيماوية والاحتياجات الأساسية الأخرى.

وأعرب لامولا عن أمله في عودة السلام والهدوء إلى المنطقة، مؤكداً دعم جنوب أفريقيا القاطع للمسار الدبلوماسي لحل المسائل والخلافات الدولية، وخاصة في منطقة غرب آسيا.

/انتهى/