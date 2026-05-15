تفكيك قنبلة تزن طناً في مدينة دلفان على عمق 18 متراً

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت العلاقات العامة في مقر "حضرة أبو الفضل العباس" التابع للحرس الثوري في محافظة لورستان عن تمكن قوات كشف وتفكيك المتفجرات التابعة للحرس الثوري في المحافظة، بعد ستة أيام من عمليات الحفر الهندسي التي نفذتها كتيبة الهندسة في منطقة مقاومة بسيج دلفان، وبناءً على دراسات متخصصة، من تحديد وتفكيك مفعول قنبلة تزن 2000 رطل (حوالي طن) من نوع MK84 على عمق 18 متراً في مدينة دلفان.

وقد تمت هذه العملية بدقة عالية ومراعاة كاملة لشروط السلامة، مما حال دون وقوع أي حادث محتمل.

