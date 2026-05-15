عراقجي: نؤدي واجبنا كحافظ للأمن في مضيق هرمز

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، أن السيد عباس عراقجي كتب في رسالة باللغة الإنجليزية على صفحته في إحدى منصات التواصل الاجتماعي بخصوص لقائه مع نظيره الهندي: "ستؤدي إيران دائمًا واجبها التاريخي كحافظ للأمن في مضيق هرمز".

وجاء في نص رسالة وزير الخارجية الإيراني: "تشاورنا في حوار بناء مع الدكتور سوبرامانيام جايشانكار حول التطورات الإقليمية، وأكدنا أن إيران ستؤدي دائمًا واجبها التاريخي كحافظ للأمن في مضيق هرمز. إيران شريك موثوق لجميع الدول الصديقة، ويمكنهم الاطمئنان إلى أمن تجارتهم وملاحتهم البحرية".

