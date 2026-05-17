إيران تشارك في 20 مجالاً مهارياً ضمن منافسات شنغهاي العالمية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مؤتمر صحفي لرئاسة منظمة التدريب التقني والمهني عُقد اليوم الأحد ، وتناول موضوع انطلاق معسكرات الفريق الوطني للمهارات استعداداً للمسابقات العالمية 2026 بمقر المنظمة في شنغهاي .

وقالت فاطمة منصوري، نائب رئيس المنظمة للبحوث والتخطيط وتقييم المهارات، خلال هذا المؤتمر: "ستُقام هذه الدورة (الثامنة والأربعون) من المسابقة العالمية للمهارات في شهر سبتمبر المقبل في الصين".

وأضافت منصوري: "لقد شاركت إيران في 12 دورة من أصل 47 دورة سابقة، وحققت إجمالي 67 ميدالية".

وأشارت إلى أن إيران احتلت المرتبة 29 من بين 70 دولة، مضيفة: "إن التدريب المهني يمثل فرصة للتطوير والارتقاء المهني في سوق العمل".

وأوضحت منصوري أن "المسابقات ستُقام في 64 مجالاً مهنياً، ومن بين 71 دولة، ستشارك 5 دول فقط في 50 مجالاً، بينما ستشارك إيران هذه الدورة في 20 مجالاً".

واختتمت منصوري قائلة: "سيخضع المشاركون للتدريب والدعم في الجوانب الفنية والإدارية والانضباط المهني بشكل مكثف وعملي".

