١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١١:٥٤ ص

إيران تشارك في 20 مجالاً مهارياً ضمن منافسات شنغهاي العالمية

أعلنت نائبة رئيس منظمة التدريب التقني والمهني الإيراني للبحوث والتخطيط وتقييم المهارات عن مشاركة البلاد في مسابقات المهارات العالمية 2026 التي ستقام في شنغهاي، وذلك في 20 مجالاً مهنياً.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مؤتمر صحفي لرئاسة منظمة التدريب التقني والمهني عُقد اليوم الأحد ، وتناول موضوع انطلاق معسكرات الفريق الوطني للمهارات استعداداً للمسابقات العالمية 2026 بمقر المنظمة في شنغهاي .

وقالت فاطمة منصوري، نائب رئيس المنظمة للبحوث والتخطيط وتقييم المهارات، خلال هذا المؤتمر: "ستُقام هذه الدورة (الثامنة والأربعون) من المسابقة العالمية للمهارات في شهر سبتمبر المقبل في الصين".

وأضافت منصوري: "لقد شاركت إيران في 12 دورة من أصل 47 دورة سابقة، وحققت إجمالي 67 ميدالية".

وأشارت إلى أن إيران احتلت المرتبة 29 من بين 70 دولة، مضيفة: "إن التدريب المهني يمثل فرصة للتطوير والارتقاء المهني في سوق العمل".

وأوضحت منصوري أن "المسابقات ستُقام في 64 مجالاً مهنياً، ومن بين 71 دولة، ستشارك 5 دول فقط في 50 مجالاً، بينما ستشارك إيران هذه الدورة في 20 مجالاً".

واختتمت منصوري قائلة: "سيخضع المشاركون للتدريب والدعم في الجوانب الفنية والإدارية والانضباط المهني بشكل مكثف وعملي".

