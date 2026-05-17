  1. إيران
  2. السياسة
١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١:٠٨ م

العميد شكارجي: تكرار أي حماقة أمريكية سيكون له عواقب أكثر قسوة وإيلاماً

العميد شكارجي: تكرار أي حماقة أمريكية سيكون له عواقب أكثر قسوة وإيلاماً

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية أن تكرار أي حماقة أمريكية بغية التعويض عن الإخفاق والفضيحة في الحرب المفروضة الثالثة ضد إيران، لن ينجم عنه سوى تلقي الولايات المتحدة ضربات أشد قسوة وإيلاماً.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد شكارجي، المتحدث باسم القوات المسلحة، قال رداً على سؤال للصحفيين حول التهديدات المتكررة والتصريحات الطائشة التي يطلقها الرئيس الأمريكي الوهمي ضد إيران: "إن تكرار أي حماقة بغية التعويض عن فضيحة أمريكا وإخفاقها في الحرب المفروضة الثالثة ضد إيران، لن ينجم عنه سوى تلقيها ضربات أشد قسوة وإيلاماً".

وأضاف المتحدث: "ينبغي على الرئيس الأمريكي اليائس أن يعلم أنه إذا ما تحولت التهديدات إلى أفعال أو تم تنفيذ عدوان جديد ضد إيران الإسلامية، فإن أصول وممتلكات ذلك البلد وجيشه المتهاوي ستواجه سيناريوهات جديدة وهجومية ومفاجئة ومدمرة، وسيغرقون في مستنقع من صنعهم بأنفسهم، وهو نتيجة حتمية لسياسات ذلك الرئيس المغامرة".

/انتهى/

رمز الخبر 1970889

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات