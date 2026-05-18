استخبارات الحرس الثوري تعتقل عدداً من عملاء العدو الأمريكي – الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء، وجاءت تفاصيل العملية وفق مايلي:

محافظة قزوين: أسفرت العمليات الاستخباراتية المعقدة عن اعتقال جاسوسين تابعين للكيان الصهيوني. كما تم، بالاستناد إلى تقارير المواطنين وبالتنسيق مع مديرية الاستخبارات العامة في قزوين، تفكيك شبكة لتوزيع الأسلحة الحربية، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر. وفي عملية أخرى، تم ضبط 1400 طن من المواد الأولية للبتروكيماويات كانت مخزنة في إحدى الوحدات الصناعية بقصد الاحتكار والإضرار بالسوق.

محافظة كرمان: تمكنت استخبارات الحرس الثوري في كرمان، عبر سلسلة من العمليات السريعة، من اعتقال 8 من العناصر الرئيسية المسؤولة عن الأعمال الإرهابية في المحافظة. ومن أبرز أفعال هؤلاء العناصر: إطلاق النار على سيارات حافظي الأمن، والهجوم على عناصر الشرطة، وإضرام النار في مبنى محافظة سيرجان، والتجسس لصالح الكيان الصهيوني، والارتباط بالفرق الضالة.

محافظة تشهارمحال وبختياري: تمكنت استخبارات الحرس الثوري في المحافظة من استهداف واعتقال 22 عنصراً ضمن عدة شبكات تابعة لجماعات معادية للثورة. وكان هؤلاء العناصر، الذين يرتبطون بشكل رئيسي بالتيار الإرهابي الملكي (البهلوي) وبقادة في الخارج، يخططون للحصول على أسلحة وزرع انعدام الأمن وتنفيذ أعمال تخريبية، وتم اعتقالهم قبل تنفيذ أي عملية.

