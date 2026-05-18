١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٣:٢٠ م

بزشكيان: لن نحني رؤوسنا أمام العدو

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه لن يحني رأسه أمام أي قوة، ولن يضحي بعزة وكرامة البلاد من أجل الراحة والدنيا، مشدداً على ضرورة الصدق مع المجتمع.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقال بزشكيان: لدينا حجج وبراهين، ونستطيع الدفاع عن حقوق بلدنا بقوة وبمساندة الشعب.

وأضاف: "نحن نخدم شعبنا ووطننا بكل كياننا، وسنظل حتى آخر رمق أعزاء في وجه الأجانب، وسنحاورهم وندافع عن حقوق شعبنا العزيز".

