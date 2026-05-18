أجهزة الاستخبارات توجه ضربة محكمة لإحدى الخلايا الإرهابية في كردستان

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت العلاقات العامة في مقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، أنه وبفضل العمليات الاستخباراتية لعناصر أجهزة الأمن في هذا المقر، تم استهداف المجموعات الإرهابية المعادية للثورة في مدينة بانه بمحافظة كردستان.

المجموعات الخائنة التي تتخذ من شمال العراق مركزاً لها، والتي كانت تعمل لحساب أمريكا والكيان الصهيوني، كانت تخطط لنقل شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر الأمريكية الجديدة إلى داخل البلاد .

وأسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. كما لا تزال المتابعات الاستخباراتية جارية لتحديد هوية واعتقال جميع العناصر الداخلية الخائنة التابعة لهذه المجموعات الإرهابية.

ويوجه مقر "حمزة سيد الشهداء" تحذيراً إلى جميع العناصر والوكلاء الخونة وقادتهم، بأنه سيتم التعامل بحزم مع أي مساس بالأمن، وأن المقر مستعد لتوجيه رد يدفعون ثمنه ندماً.

