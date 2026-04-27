ارتفاع بنسبة 56% في إنتاج الكهرباء المتجددة في إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قاعدة المعلومات الإعلامية لوزارة الطاقة الإيرانية، أن إنتاج محطات الطاقة الشمسية في البلاد خلال العام 1405 بلغ 2463 غيغاواط/ساعة، مقارنة بـ 1105 غيغاواط/ساعة في العام 1404، مسجلاً بذلك زيادة تجاوزت الضعف.

ويعكس هذا المسار تطوراً في تشغيل قدرات الطاقة الشمسية في البلاد، ويشير إلى تزايد حصة هذا المصدر في مزيج إنتاج الكهرباء.

كما ارتفع إنتاج محطات طاقة الرياح من 989 غيغاواط/ساعة في العام 1404 إلى 1020 غيغاواط/ساعة في العام 1405.

وبشكل إجمالي، وصل إنتاج محطات الطاقة المتجددة في العام 1405 إلى 3777 غيغاواط/ساعة، مسجلاً نمواً بنسبة 56% مقارنة بـ 2422 غيغاواط/ساعة في العام السابق عليه.

ويأتي تطوير محطات الطاقة المتجددة في وقت تلعب فيه هذه المصادر دوراً مهماً ليس فقط في تأمين كهرباء مستقرة خلال فترات ذروة الاستهلاك والجفاف، بل أيضاً في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين المؤشرات البيئية.

وحسب هذا التقرير، فإن المقارنة أُجريت بناءً على البيانات المتاحة، ولم تُحتسب في هذه الإحصاءات أنظمة الطاقة الشمسية غير المتصلة بالشبكة أو تلك المثبتة على أسطح المنازل.

كذلك، ورغم الحصة الملحوظة لمحطات الطاقة الكهرومائية الكبيرة في إنتاج الطاقة النظيفة، فإن إحصاءات هذه المحطات لم تُدرج ضمن هذه الحسابات.

ويمكن لاستمرار هذا المسار أن يعزز مكانة إيران في تطوير الطاقة المتجددة على المستوى الإقليمي، ويوفر الأرضية لزيادة قدرة تحمل شبكة الكهرباء الوطنية، وتطوير سوق الكهرباء، ونمو صادرات الطاقة.

