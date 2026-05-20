الحرس الثوري: إذا تكرر العدوان، ستمتد الحرب الإقليمية إلى ما وراء حدود المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أكد الحرس الثوري الإسلامي في بيان له: إذا تكرر العدوان على إيران، فإن الحرب الإقليمية التي توعدنا بها ستمتد إلى ما وراء حدود المنطقة، وستُلحق بكم ضرباتنا الساحقة دمارًا هائلًا في أماكن لا تتخيلونها.

نص البيان كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَإِن نَّکَثُوا أَیْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنتَهُونَ"

العدو الصهيوني الأمريكي، الذي لم يتعظ من الهزائم الاستراتيجية المتكررة للثورة الإسلامية، عاد ليُهددنا، ورغم هجومهما علينا بكل إمكانيات، وهما أغلى الجيشين في العالم، إلا أننا لم نستخدم كامل قدرات الثورة الإسلامية ضده. أما الآن، فإذا تكرر العدوان على إيران، فإن الحرب الإقليمية التي وُعدنا بها ستتجاوز حدود المنطقة هذه المرة. وستُسقطكم ضرباتنا الساحقة في أماكن لم تتخيلوها قط.

نحن رجال حرب، وسترون قوتنا في ساحة المعركة، لا في التصريحات الجوفاء والصفحات الإلكترونية.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

الحرس الثوري الإسلامي

