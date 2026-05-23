حزب الله يستهدف ثاني منصة لمنظومة "القبة الحديدية" في ثكنة "برانيت" 

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن حزب الله أوضح في بيانه أن العملية ضد منصة القبة الحديدية نُفذت يوم السبت باستخدام طائرة انتحارية من نوع "أبابيل"، وأصابت الهدف بدقة متناهية.

وجاء في بيان حزب الله اللبناني: "دفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على انتهاك العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، وهجماته المتتالية على قرى جنوب لبنان والتي أدت إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم السبت الموافق 23 مايو 2026، ثاني منصة تابعة لنظام القبة الحديدية في ثكنة برانيت".

وأكد البيان أن "هذا الهجوم نُفذ بواسطة طائرة انتحارية من طراز 'أبابيل'، وقد تسبب في أضرار واسعة النطاق لهذا الموقع العسكري، مع تحقيق إصابة مباشرة".

وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق من يوم أمس الجمعة نجاحه في استهداف منصة لنظام القبة الحديدية في ثكنة برانيت بصاروخ موجه، مما أسفر عن إصابة مباشرة.

