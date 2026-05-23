استشهاد نحو 900 فلسطيني خلال ما يُسمى بوقف إطلاق النار في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أكدت مي الشيخ، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، أن العدوان المتواصل للكيان الصهيوني على قطاع غزة مستمر رغم تطبيق ما يُسمى بوقف إطلاق النار في القطاع منذ سبعة أشهر.

وأضافت أن هذه الاعتداءات أدت إلى أوضاع إنسانية كارثية، وأن المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، ما زالوا يفقدون أرواحهم في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت الشيخ أن أكثر من 880 فلسطينياً استشهدوا في هجمات الكيان الصهيوني منذ بدء وقف إطلاق النار. ولم تتوقف هذه الهجمات، إلى جانب الهجمات الجوية والبحرية وهجمات الطائرات المسيرة.

كما حذرت منظمات حقوق الإنسان من الوضع الكارثي في قطاع غزة في ظل نقص المساعدات الإنسانية والوقود.