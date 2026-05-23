٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١٠:١٢ ص

متحدث باسم وزارة الدفاع: ليس أمام ترامب خيار سوى قبول حقوق ومطالب الشعب الإيراني

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، العميد طلائي نيك في إشارة إلى تورط ترامب في مستنقع الحرب مع إيران، قائلاً: ليس أمام ترامب خيار سوى قبول مطالب الشعب الإيراني وقبول حقوق بلادنا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الجنرال رضا طلائي نيك، المتحدث باسم وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، في مقابلة، في إشارة إلى تورط ترامب في مستنقع الحرب مع إيران، قائلاً: ليس أمام ترامب خيار سوى قبول مطالب الشعب الإيراني وقبول حقوق بلادنا.

وأضاف الجنرال طلائي نيك: إن تحقيق مطالب الشعب الإيراني، سواء في ساحة المعركة أو في الدبلوماسية، هو السبيل الوحيد للخروج من الحرب الثالثة المفروضة من قبل العدو الصهيوني الأمريكي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة: إن عدم امتثال العدو لمطالب الشعب الإيراني سيؤدي إلى تكبيد ترامب والعدو الصهيوني المزيد من الخسائر وإلحاق هزائم متتالية بهما.

وأكد قائلاً: على ترامب ان يقبل مقترحات إيران، وأن يفكر في منع المزيد من الخسائر والتكاليف التي قد يتكبدها الشعب الأمريكي والمجتمع الدولي جراء استمرار الحرب.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة إلى أن: تجاهل ترامب للمصالح الوطنية الأمريكية، وولاءه للكيان الصهيوني، وسلوكه المتعجرف، كلها عوامل ستدفع أمريكا إلى مزيد من الغرق في مستنقع الحرب.

رمز الخبر 1971038
جواد ماستری فراهانی

