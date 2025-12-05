  1. إيران
  2. العلوم
٠٥‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٩:١٦ ص

تكنولوجيا بناء جيل جديد من أجهزة معالجة مياه الصرف الصناعي

تمكنت شركة معرفية ايرانية من الوصول إلی تكنولوجيا انتاج وتصنيع جيل جديد من المواد الكيميائية لمعالجة مياه الصرف الصناعي وإعادتها إلى دورة اعادة التدوير.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نجحت شركة معرفية ايرانية بمساعدة باحثيها وخبرائها، في الوصول إلى تكنولوجيا تصنيع الجيل الجديد من مادة بولي كلوريد الألومنيوم لمعالجة مياه الصرف الصناعي وإعادتها إلى دورة اعادة التدوير.

وإن بولي كلوريد الألومنيوم مادة كيميائية جديدة تُنتج على شكل سائل وصلب وتستخدم كمخثر في عملية معالجة مياه الصرف الصناعي ومياه الصرف الصحي لإزالة الجسيمات العالقة وإزالة عكارة المياه.

وقالت إحدى مديرات هذه الشركة القائمة على المعرفة "بهاره حسني"، إن الجفاف ونقص المياه هما المشكلتان الرئيسيتان في العالم أجمع، بما في ذلك إيران، وإن جميع البلدان تقريبا تعاني من هذه المشكلة، لذا، فإن أي نشاط يسهم في إعادة مياه الصرف الصحي إلى دورة الاستهلاك يعتبر قيما، كما أن إنتاج وتوطين هذه المواد كان أيضا ضمن هذا الإطار.

