بقائي: الإمبراطور اضطر أن يقبل امر الواقع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على صفحته الشخصية في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، صورةً لنقش حجري يُخلّد انتصار شابور الأول، إمبراطور الإمبراطورية الساسانية، على الإمبراطور الروماني: "اعتقد الرومان أن روما مركز العالم، لكن الإيرانيين حطموا هذا الوهم".

وأضاف: "لم تُفضِ حملة ماركوس يوليوس فيليب (فيليب العربي) شرقًا ضد الإمبراطورية الساسانية إلى انتصار الرومان، بل انتهت بسلام وفقًا لشروط شابور الأول: اضطر الامبراطور ان يقبل امر الواقع".

/انتهى/