  إيران
  2. السياسة
٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٥:٢٩ م

بقائي: خرمشهر رمز للمقاومة والتضحية من أجل الوطن

وصف المتحدث بأسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي، يوم24 مايو 1982، بأنه تذكير بالملحمة العظيمة للشعب الإيراني في تحرير خرمشهر ورمز لصمود الشعب في الدفاع عن كرامة إيران ووحدة أراضيها، واعتبر اسم خرمشهر هو رمز للمقاومة والتضحية من أجل الوطن.

وأفادت وكالة مهر للانباء، بأن "بقائي"، كتب في رسالة عبر منصة “إكس” بمناسبة ذكرى تحرير مدينة خرمشهر: لقد سد الله علينا طريقَ الهزيمة.

وأضاف: يعد الثالث من خرداد 1361 (24 ايار/مايو 1982) ذكرى الملحمة الكبرى للشعب الإيراني في تحرير مدینة خرمشهر، ورمزاً لصمود الإيرانيين وثباتهم في الدفاع عن عزة إيران وسلامة أراضيها. إن اسم خرمشهر بالنسبة للإيرانيين بمثابة كلمة سرّ للمقاومة والتضحية في سبيل الوطن. نُجِلّ ونستذكر بكل إجلال أرواح 6000 شهيد بطل من شهداء عملية تحرير مدینة خرمشهر، وعلى رأسهم الشهيد "محمد جهان آرا".

