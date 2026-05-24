العميد حسن زاده لـ مهر: جبهة المقاومة تعلمت الصمود والمقاومة من دماء شهداء خرمشهر

وفي مقابلة مع مراسل وكالة مهر على هامش مراسم إحياء ذكرى شهداء حرب رمضان وذكرى شهداء السلطة الوطنية الإيرانية، صرّح العميد حسن حسن زاده قائلاً: "من ركائز دماء الشهيد نشر مدرسة الشهداء، ومدرسة الشهداء تنتشر بدماء الشهيد".

وأضاف: "لقد أبقت دماء شهداء خرمشهر الأعزاء المقاومة حيةً ودائمةً في جميع أنحاء العالم وفي قلوب جميع المؤمنين والمسلمين والاحرار".

وصرح قائد الحرس الثوري الإسلامي في طهران الكبرى: "إن مقاومة الشعب الإيراني وجبهة المقاومة اليوم، والتي تبلورت في هذه الأيام، تنبع من مقاومة أهالي خرمشهر ضد جبهة الاستكبار".

وأضاف: "لقد استخلص شعبنا وجبهة المقاومة وجميع المناضلين الاحرار في أنحاء العالم دروسًا قيّمة، كالصبر والمثابرة، وعدم اليأس أمام الصعاب، وعدم الخوف من العدو، والصمود، والتوكل على الله، والإيمان بالنصر الإلهي من دماء شهداء المقاومة وشهداء خرمشهر".

وأكد العميد حسن زاده: "طالما وضع الشعب الإيراني ومقاتلوه وقواته المسلحة هذه العناصر في صدارة أولوياتهم، فإن الشعب الإيراني وجبهة المقاومة، بعون الله، سيكونان المنتصرين في أي ساحة ضد العدو وجبهة الاستكبار".