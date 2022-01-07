جبهة المقاومة هي مظهر من مظاهر الصراط المستقيم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني العميد الحاج إسماعيل قاآني قال في المؤتمر الدولي الخامس لشهداء المهاجرين و المدافعين عن مراقد المقدسة رغم العقوبات في العقود الأربعة الماضية، استطعنا أن ندير البلاد بكرامة، والجمهورية الإسلامية نموذج لكل الذين يريدون اتباع طريق المقاومة.

وشدد قائد فيلق القدس على أن ثقافة الجهاد لدى المقاومين تختلف اختلافا جوهريا عن ثقافة النضال والسياسات الصهيوامريكية والوهابية، وجبهة المقاومة تتطور يوما بعد يوم وهي مظهر من مظاهر الصراط المستقيم.

وذكر العميد قاآني أن قادة الجيش الإجرامي الأمريكي حذروا ترامب من أي مواجهة مع إيران، مضيقا نحن لسنا بحاجة لأن نكون حاضرا بشكل مباشر في كل مكان. وحيثما اقتضت الضرورة سنوفر الأرضية للانتقام من الأمريكيين من داخل منازلهم ودون أن نكون حاضرين هناك.

وتابع القول انهم يظنون أنهم ضربوا الشهيد سليماني والمهمة انتهت لكن دماء الشهيد سليماني أغلي أبناء المقاومة.

وقال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني: "الجذور الأمريكية ستقتلع من المنطقة بالقوة الإلهية وبالطبع جزء كبير منها تم اجتثاثه من المنطقة وسيستأصل الباقي".

وأضاف العميد قاآني: "على الأمريكيين مغادرة العراق إذا كانت لديهم الحكمة، وإلا فإن جبهة المقاومة في العراق ستجعلهم بائسين ويجب أن يتركوا العراق بشكل أكثر فضيحة من أفغانستان".

وتابع: "كل مسلم وحر يسمع اسم الشهيد سليماني يثني عليه، ومن ناحية أخرى كل من يسمع سلوك مرتكبي استشهاد الشهيد سليماني يلعنه".

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