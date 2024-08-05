العمید مسجدی: لقد تم تشکیل جبهة تحالف قویة بین المقاومة وایران

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان مساعد شؤون التنسيق في قوة القدس التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد ايرج مسجدي قال في كلمة له خلال مراسم تأبين الشهيد "ميلاد بيدي" المستشار العسكري الإيراني الذي استشهد في العدوان الأخير للكيان الصهيوني على بيروت :" ان العدو يبذل قصارى جهده ويريد الانتقام وليس لديه أداة سوى ارتكاب المجازر بحق النساء وأطفال واغتيال المسؤولين والمجاهدين والمناضلين وقادة المقاومة".

واكد العميد مسجدي ان الإرادة الصلبة للشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية وجبهة المقاومة الإسلامية لن تضعف أو تتراجع مع سقوط الشهداء والحاق الخسائر والقصف من قبل العدو.

وقال مساعد شؤون التنسيق في قوة القدس التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد ايرج مسجدي : ان الشهيد قاسم سليماني ورفاقه المخلصين والشهداء الأعزاء ومجاهدي المقاومة أنشأوا اليوم جبهة تحالف قوية بين جبهة المقاومة وقوات المقاومة الدولية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.