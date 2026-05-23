قائد الجيش الباكستاني يغادر طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في الوقت الذي تكثف فيه إسلام آباد جهودها الدبلوماسية للمساعدة في التوسط بين إيران وأميركا، غادر قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، طهران اليوم السبت، بعد اجتماعه الثاني مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وكان منير قد أجرى محادثات مع عراقجي في طهران أمس الجمعة ومرة اخرى اليوم السبت، تبادلا فيما الآراء حول أحدث المبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى منع المزيد من التصعيد وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

كما التقى قائد الجيش الباكستاني في طهران اليوم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، فضلاً عن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

من جانبه، أبلغ قاليباف منير خلال اجتماعهما بأن بلاده "لن تتنازل عن حقوقها". كذلك أضاف أن القوات المسلحة الإيرانية أعادت بناء قدراتها خلال وقف إطلاق النار، وأنه إذا "استأنفت الولايات المتحدة الحرب"، فإن العواقب ستكون "أكثر دماراً".

