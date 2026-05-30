هيئة إدارة مضیق هرمز: لن يسيطر العدو على مضيق هرمز حتى بالعقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في الايام الاخيرة فرض عقوبات على هيئة إدارة مضيق هرمز الايرانية.

وبناءً على ذلك، فإن هذه الهيئة، مع إدانتها لهذا الإجراء، تعتبر فرض عقوبات عليها من قبل دولة يتباهى رئيسها بالقرصنة دليلاً على أدائها الإيجابي.

وعلى الرغم من تصعيد الولايات المتحدة لإجراءاتها في الخليج الفارسي وبحر عُمان، فإن هذه الهيئة تواصل مراجعة ومنح تصاريح المرور للسفن غير المعادية لتسهيل حركة الملاحة، وسيتم نشر إحصاءات الشهر الأول من نشاط هيئة إدارة مضيق هرمز قريبا.

