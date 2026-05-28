عبور 26 سفنية من "هرمز" والحرس الثوري يحذر من اي عمل مخل بأمن المضيق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في البيان الصادر عن بحرية الحرس الثوري اليوم الخميس : ان المراقبة الذكية على مضيق هرمز متواصلة بكل اقتدار؛ وعليه فإن استصدار التراخيص والتنسيق من اجل العبور من هذا المضيق يشكل قرار حازما، وكما اعلن في وقت سابق، فإن اي عبور يتم بواسطة مسارات اخرى يشكل اجراء مخلا بهذه الالية وسيتم التصدي له.



واضاف البيان : الليلة الماضية ايضا، حاولت عدة سفن العبور من مضيق هرمز من دون تصريح قانوني وبواسطة التلاعب وإطفاء النظام الملاحي الخاص بها، إلا أن اثنين منها اجبرت على التوقف بعد إطلاق تحذريات اذاعية، بينما ارغمت السفن الاخرى على العودة.



وتابع البيان : الى ذلك، اقدم الجيش الأمريكي الإرهابي على انتهاك اتفاق وقف اطلاق النار، واطلق عددا من المقذوفات على منطقة خالية في محيط مطار مدينة بندر عباس (بمحافظة هرمزكان – جنوب ايران) ولم يسفر ذلك عن أي خسائر؛ ليتم في معرض الرد استهداف القاعدة الجوية الأمريكية التي انطلق منها هذا العدوان.



وختم البيان مؤكدا على، ان القوة البحرية التابعة للحرس الثوري هي الجهة الوحيدة التي تقوم بمراقبة وادارة مضيق هرمز، وعليه فإن اي اخلال في هذا المضيق سيلقى ردا حاسما من جانبها.

