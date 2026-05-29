تقرير مراسل "مهر" حول أحداث الليلة الماضية في جنوب البلاد

وكالة مهر للأنباء: أفاد مراسل الوكالة أنه تم مساء يوم الخميس تسجيل مؤشرات على إجراءات تحذيرية قامت بها القوات المسلحة الإيرانية في جنوب البلاد، وهي إجراءات، وفقاً لمصادر مطلعة، تمت في إطار الحفاظ على أمن مضيق هرمز الاستراتيجي.

وبحسب التقرير، قامت وحدات عملياتية متمركزة بالقرب من مضيق هرمز، بعد رصدها لأربعة زوارق مخالفة كانت تنوي العبور دون تنسيق عبر المسار المحدد، بإطلاق طلقات تحذيرية، ومنعتها من مواصلة تحركها.

في الوقت نفسه، لفت سماع دوي انفجار في منطقة "هفت جاه" بمحافظة بوشهر انتباه السكان. ووفقاً للتحقيقات الأولية، يُرجح أن يكون هذا الصوت ناتجاً عن تصدي أنظمة الدفاع الجوي لطائرات معادية؛ على الرغم من استمرار التحقيقات التكميلية.

كما أكد محافظ مدينة "جام" هذا الأمر، قائلاً: "إن الحادث الذي وقع الليلة في جام كان نتيجة تدمير طائرة معادية".

في غضون ذلك، لم تشر أي من المصادر الميدانية لمراسل "مهر" في بندر عباس حتى الآن إلى وقوع حدث غير عادي على مستوى المدينة.

ومع ذلك، تشير متابعات مراسل "مهر" إلى سماع أصوات إطلاق نار في محيط بندر عباس ومضيق هرمز؛ وهي أصوات، وفقاً لمصادر مطلعة، ربما كانت مرتبطة بإطلاق نار تحذيري من الوحدات البحرية الإيرانية باتجاه زوارق مشبوهة.

وقد شددت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مراراً على أن أي حركة ملاحة في مضيق هرمز يجب أن تتم بالتنسيق الكامل مع إيران، وأنه سيتم التعامل بشكل قانوني وحازم ورادع مع أي عمل خطير أو مغامر.

/انتهى/