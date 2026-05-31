ترامب يهاجم البابا مجدداً لمعارضته الحرب على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" مساء السبت: "يجب أن يشرح أحدهم للبابا أن رئيس بلدية شيكاغو عديم الفائدة، وأنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا!".

ونشر الرئيس الأمريكي لقطة شاشة تضمنت صور اللقاء الذي جمع عمدة شيكاغو والبابا.

وخلال اللقاء، وصف عمدة شيكاغو براندون جونسون، البابا ليو الرابع عشر بأنه حليف عالمي قوي في قضايا العدالة الاجتماعية والهجرة والتعويضات، قائلا إن جذورهم وأولوياتهم المشتركة يمكن أن تساعد في تعزيز الجهود المبذولة لحماية المجتمعات الضعيفة.

وقال في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس": "بصفتي عمدة شيكاغو، نشعر بسعادة وفخر كبيرين به".

وأضاف عمدة شيكاغو أنه من المريح معرفة أن شخصا من مدينة شيكاغو يستطيع التحدث عن العدالة والدفاع عن الأكثر ضعفا بيننا.

وسافر جونسون وهو ديمقراطي تقدمي ويقود ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة، إلى روما برفقة وفد يضم نحو 50 مسؤولا محليا، ما أثار اهتماما إعلاميا واسعا.

وجونسون من أبرز منتقدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد أشاد بليو لمعارضته الحرب على إيران وسياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة.

وصرح جونسون بأنه استغل الاجتماع لشكر البابا "على شجاعته وقوته، وخاصة موقفه الأخلاقي"، واصفا اللقاء بأنه تقارب بين القيادة المدنية والسلطة الأخلاقية.

كما نشر عمدة شيكاغو مجموعة من الصور على منصة "إكس" تضمنت صورا من اللقاء مع البابا، وعلق عليها قائلا: "لقد كان شرفا لي أن أقضي بعض الوقت مع إنسان عظيم قداسة البابا ليو الرابع عشر".

وأضاف في تدوينة ثانية: "كان انضمامي إلى مجتمعنا الديني في شيكاغو وإلى قداسة البابا ليو الرابع عشر في صلاة متعددة الأديان في الفاتيكان، من أكثر التجارب إلهاما وتواضعا في حياتي".

وتصاعد الخلاف بين ترامب والبابا ليو الرابع عشر بعد أن انتقد الأخير الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث هاجمه ترامب مباشرة على منصة "تروث سوشيال" ووصفه بأنه "ضعيف في الجريمة وفظيع في السياسة الخارجية"، وحثه على التركيز على دوره الديني بدلا من الخوض في السياسة.