رئيس مكتب حماية المصالح للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالقاهرة یلتقی  وزير الخارجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء وقد قدّم السيد فردوسی‌پور خلال اللقاء تقريراً شاملاً حول مستجدات العلاقات الثنائية بين طهران والقاهرة، مسلطاً الضوء على مسار التفاعلات السياسية وآفاق التعاون المتنامي بين البلدين الصديقين.

ومن جانبه، أشار وزير الخارجية الإيراني إلى التطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة، مؤكداً على أهمية المشاورات الثنائية الرامية إلى تعزيز الروابط ودعم دعائم السلم والاستقرار الإقليمي. كما شدد السيد عراقچی، بالنظر إلى المكانة المحورية لكلا البلدين في العالم الإسلامي، على ضرورة استثمار القدرات المتاحة لتعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية المختلفة.

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