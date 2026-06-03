أفادت وكالة مهر للأنباء استدعت الكويت القائم بالأعمال الإيراني، وأعلنت أن اثنين من دبلوماسييها الإيرانيين "شخصان غير مرغوب فيهما".

أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانًا جاء فيه: "تم استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في الكويت، وتسليمه مذكرة احتجاج بشأن الهجمات الإيرانية".

وأضاف البيان: "تم اتخاذ قرار بتقليص عدد موظفي السفارة الإيرانية، وإعلان اثنين من أعضاء الوفد الإيراني شخصين غير مرغوب فيهما. وقد طلبنا من عضوي الوفد الإيراني مغادرة الأراضي الكويتية في غضون 24 ساعة كحد أقصى".

يأتي هذا الادعاء من وزارة الخارجية الكويتية في وقتٍ تُصرّح فيه إيران باستمرار بأنها تستهدف المصالح والقواعد الأمريكية التي تنطلق منها الهجمات.