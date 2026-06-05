القوات البحرية الإيرانية تطلق تحذيرات صاروخية وجوية باتجاه المدمرات الأمريكية

أفادت وكالة مهر للأنباء، وذكر البيان أنه نتيجة لهذه العملية والعمليات التي جرت في الأيام الماضية، بالإضافة إلى المدمرات الأمريكية – الصهيونية التي كانت ضمن المجموعة البحرية "جورج دبليو بوش" ومركز القيادة للبحرية الإرهابية الأمريكية، والتي كانت مسؤولة عن المضايقات والإخلال بالتجارة والأمن البحري في المنطقة، فقد اضطرت أيضاً حاملة المروحيات البرمائية "تريبولي" إلى مغادرة بحر عمان.

وشدد مركز قيادة وسيطرة العمليات للقوات البحرية الإيرانية، في تأكيده على ضرورة توقف العدو الأمريكي – الصهيوني عن القرصنة والأعمال العدائية البحرية، على أنه على الرغم من ابتعاد سفن العدو وابتعادها عن مدى الصواريخ المستخدمة، فإن صواريخ القوات البحرية ذات المدى الأطول سيتم استخدامها عند الحاجة.

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