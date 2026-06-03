الخارجیة الايرانية تدين بشدة الهجمات الأمريكية على ناقلة نفط إيرانية وبرج اتصالات في جزيرة قشم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة العمل العدواني الذي نفذه الجيش الأمريكي الإرهابي، والمتمثل في التعرض لناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز ومهاجمة برج اتصالات في جزيرة قشم، وذلك في الساعات الأولى من فجر يوم الأربعاء 3 مايو، انطلاقاً من أراضي دولتين في المنطقة.

وترى الوزارة أن هذه الأعمال العدوانية لا تمثل فقط انتهاكاً لتفاهم وقف إطلاق النار المؤرخ في 8 أبريل، بل تُعد أيضاً انتهاكاً صارخاً للمبدأ الأساسي المتمثل في حظر استخدام القوة، المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي.

كما تدين وزارة الخارجية استخدام أمريكا أراضي وإمكانات بعض دول المنطقة لتنفيذ مخططاتها العدوانية ضد إيران، وتحمّل حكام الكويت والبحرين بصورة مباشرة وواضحة المسؤولية عن الأعمال العدوانية التي وقعت الليلة الماضية.

وتؤكد الوزارة أن سماح أي دولة لأطراف أجنبية باستخدام أراضيها البرية أو البحرية أو الجوية، أو المنشآت والقواعد الموجودة على أراضيها، لدعم أو تنفيذ عدوان عسكري ضد إيران، يُعد انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار، ويُصنف وفق القرار رقم 3314 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عملاً عدوانياً مماثلاً للاعتداء المباشر على إيران.

وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها، في إطار ممارستها حقها الأصيل في الدفاع عن وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية، ستستخدم جميع إمكاناتها للتصدي للأعمال العدوانية، بما في ذلك استهداف منطلق ومصدر هذه الهجمات.

واختتم البيان بالقول، من البديهي أن المسؤولية الكاملة عن الآثار والتداعيات الناجمة عن هذا الوضع تقع على عاتق المعتدين الأمريكيين والصهاينة، وكذلك جميع الأطراف التي وضعت أراضيها وإمكاناتها في خدمتهم وساهمت في تنفيذ هذه الأعمال العدوانية ضد إيران.

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