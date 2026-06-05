عراقجي: لقد حذرنا سابقاً دول المنطقة من استخدام أمريكا لقواعدها

أفادت وكالة مهر للأنباء، تابع عراقجي: وفي هذا السياق، كان لدينا اتصال مستمر مع وزير الخارجية السعودي. لدينا خلال الحرب الأخيرة العديد من الأدلة على أن أمريكا و'إسرائيل' استخدمتا الأجواء والأراضي الإماراتية ضدنا. هناك وثائق وأدلة تظهر أن الإمارات نفسها شاركت في بعض الأحيان في العمليات العسكرية ضدنا. حكومة الإمارات أقامت علاقات مع 'إسرائيل'، وهناك علاقات سياسية وتجارية واقتصادية وثيقة جداً بينهما".

عراقجي: لمدة 40 يوماً، رأى الجميع قوتنا، ولدينا تفاهم مشترك لتحسين العلاقات مع السعودية

وأكد وزير الخارجية الإيراني: "أن تصمد لمدة 40 يوماً أمام أعظم قوة ظاهرة في العالم، مسلحة بالأسلحة النووية، ليس بالأمر الهين. لقد أدرك العالم مدى القوة الحقيقية للأمة الإيرانية والحكومة الإيرانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل عام. هناك اهتمام جاد من قبل إيران والسعودية للحفاظ على علاقاتهما بالشكل المناسب واللائق والمستدام بين البلدين. هناك تفاهم مشترك مع وزير الخارجية السعودي على أن إيران والسعودية يجب أن تجريا حوارات جادة وصريحة وبناءة. سنواصل بالتأكيد حواراتنا ومفاوضاتنا مع أصدقائنا في السعودية".

عراقجي: إيران وعمان ستنظمان إدارة مضيق هرمز وفقاً لمعايير القانون الدولي

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "سنتبادل وجهات النظر والأفكار حول إدارة المضيق مع دول الخليج الفارسي، لكن في النهاية، سيكون اتخاذ القرار بين إيران وعمان. لو لم تكن هناك قواعد أمريكية في الدول المجاورة لنا، لما كانت هذه الدول معرضة لأي هجوم. لقد أكدنا لدول المنطقة أن القواعد الأمريكية الموجودة في بلدانهم ستكون جزءاً من العدوان علينا، وسنضطر لمهاجمة القواعد، لكن ربما لم يكونوا قد أخذوا الأمر على محمل الجد. أو ربما اعتقدوا أننا لا نستطيع الرد".

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