الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تشيد بجهود ايران للحد من هذه الظاهرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لحكومات الدول الآسيوية في مجال مكافحة المنشطات، إلى جانب الندوة السنوية لمنطقة آسيا-المحيط الهادئ، التي عُقدت في الصبن خلال الفترة ما بين 1 و3 حزيران/يونيو بمشاركة الدول الأعضاء والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات (نادو).

ومثّل إيران في هذا الاجتماع غلام رضا نوروزي، الأمين العام للمقرّ الوطني لمكافحة المنشطات (إيران نادو)، إلى جانب رضا سعيدي، نائب الأمين العام للمقر.

حضر الافتتاح رئيس ومدير عام الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) وأكثر من 100 ممثل عن 42 دولة. وأكدت (وادا) خلاله على الدور الرئيسي للحكومات في التنفيذ الفعال للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات لعام 2027 والمعايير الدولية الجديدة.

وخلال الاجتماع، عرض نوروزي تقريرا عن أداء "إيران نادو"، كما قدّم في لقاء مع رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، فيتولد بانكا، شرحا للإجراءات والبرامج المنسّقة والهادفة التي تنفذها إيران في مجال مكافحة المنشطات، حيث حظيت مجمل هذه الجهود بإشادة رئيس "وادا".