ماذا سيؤول إليه مستقبل الحروب؟

وكالة مهر للأنباء- الخبير السياسي حسين رجائي: من الصعب للغاية على ترامب التوصل إلى أي اتفاق مع إيران. حتى أدنى تنازل سيُعرّضه للسخرية والاستهزاء في أمريكا. لن يتخلى عنه اللوبي الإسرائيلي القوي، ولن يتخلى عنه خصومه الديمقراطيون المتعطشون للانتقام. الآن، وبفضل لعبة التفاوض والاتفاق، تمكن ترامب من خفض أسعار الطاقة نوعًا ما وتخفيف الضغط عليه. من جهة أخرى، ينتظره كأس العالم، الذي يُمثل فرصةً لصرف انتباه الرأي العام عن أسعار الطاقة، وفرصةً لإشباع رغبته في الظهور الإعلامي والنرجسية. لذلك، من غير المرجح أن تُشعل الولايات المتحدة حربًا خلال هذه الفترة، إلا في حالة وقوع حدث إرهابي استثنائي. من المرجح أن يفضل ترامب التمسك بخيار الحصار، على أمل أن يستجيب الجانب الإيراني لمطالبه بسهولة أكبر مع ازدياد الضغط الناتج عن الحصار خلال الشهر أو الشهرين المقبلين.

بعد انتهاء كأس العالم، سيتعين على ترامب اتخاذ قرار آخر. أمامه ثلاثة أشهر فقط لمنع الجمهوريين من خسارة الكونغرس وتدمير مستقبله السياسي. صحيح أنه نجح في تشتيت الانتباه عن طريق تعديل أسعار الطاقة وكأس العالم، لكن استمرار تفاقم النقص واستنزاف الاحتياطيات العالمية بحلول ذلك الوقت سيؤدي على الأرجح إلى وضع الطاقة على حافة الهاوية. إذا استسلم الإيرانيون للاتفاق الذي يصب في مصلحة الولايات المتحدة بحلول ذلك الوقت نتيجة لتزايد الضغوط الاقتصادية والاستياء الشعبي، فسيكتفي ترامب بهذا النصر الضئيل، وسيحاول الفوز بالانتخابات من خلال الترويج لإنجازاته أمام الشعب الأمريكي. بعد فوزه المحتمل في الانتخابات، لم يعد بحاجة لأصوات الشعب الأمريكي، وهناك احتمال كبير أن يعود إلى حرب أخرى مدمرة وكبيرة مع بلادنا، ساعيًا وراء نفس الرغبة الوهمية في تخليد اسمه في التاريخ الأمريكي، وبالطبع، تعويضًا عن الهزيمة التي مُني بها في الحرب مع إيران. ولكن إذا لم يُبدِ المفاوضون الإيرانيون، حتى بعد الضغوط الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن الحصار، استعدادًا لمنحه ما يريده ترامب، وسعوا للضغط عليه بذريعة تقليص احتياطيات الطاقة العالمية، فمن المرجح أن يعود ترامب إلى خيار الحرب. حرب ستعتمد هذه المرة على العمليات الجوية والاحتلال البري.

بناءً على ما سبق، يبدو أن أهم استراتيجية لدينا هي إلحاق هزيمة ساحقة بالجمهوريين في انتخابات الكونغرس. أي استراتيجية أخرى، إذا كانت مبنية على افتراض خاطئ بأن أمريكا ستمنحنا على الأقل ما نريده في المفاوضات، تُشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل البلاد. يجب على مفاوضينا اتخاذ القرار بناءً على الظروف الاقتصادية للبلاد: إذا لم يكن الحصار فعالاً بما يكفي للتأثير بشكل كبير على مرونة البلاد الاقتصادية وقدراتها العسكرية في الحرب الوشيكة، فربما يمكننا الانتظار قليلاً حتى اقتراب الانتخابات البرلمانية. وإلا، فإن أفضل وقت لكسر الحصار وتوسيع نطاق حرب الطاقة لتشمل باب المندب وخطوط أنابيب النفط البرية هو خلال ذروة كأس العالم. يجب أن ننتزع زمام المبادرة من العدو ونقترب منه عندما يكون متجنباً.

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