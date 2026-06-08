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٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١٠:٢٧ ص

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) يمنح الترخيص الإحترافي لـ6 أندية إيرانية

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) يمنح الترخيص الإحترافي لـ6 أندية إيرانية

أعلن موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) قائمة الأندية الحاصلة على الترخيص الإحترافي، وذلك بعد استكمال عملية إصدار التراخيص المهنية في اتحادات كرة القدم بالدول المختلفة، ومراجعة وثائق الأندية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وبحسب الموقع، تمكنت أندية "ألومينيوم أراك"، و"تشادرملو أردكان"، و"استقلال طهران"، و"غل غهر سيرجان"، و"برسبوليس"، و"تراكتور تبريز" من الحصول على الترخيص المهني. في المقابل، غاب اسم ناديي "سباهان أصفهان" و"فولاد خوزستان" عن هذه القائمة.

وبموجب قرار اتحاد الكرة الإيراني، سيشارك ناديا استقلال طهران وتراكتور تبريز في منافسات دوري النخبة الآسيوي (AFC Champions League Elite) لموسم 2026-2027. فيما سيكون مقعد إيران في بطولة دوري أبطال آسيا 2 (AFC Champions League 2) من نصيب أحد أندية غول غهر سيرجان، وتشادرملو أردكان، وبرسبوليس.

/انتهى/

رمز الخبر 1971411

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