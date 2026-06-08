الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) يمنح الترخيص الإحترافي لـ6 أندية إيرانية

أفادت وكالة مهر للأنباء، وبحسب الموقع، تمكنت أندية "ألومينيوم أراك"، و"تشادرملو أردكان"، و"استقلال طهران"، و"غل غهر سيرجان"، و"برسبوليس"، و"تراكتور تبريز" من الحصول على الترخيص المهني. في المقابل، غاب اسم ناديي "سباهان أصفهان" و"فولاد خوزستان" عن هذه القائمة.

وبموجب قرار اتحاد الكرة الإيراني، سيشارك ناديا استقلال طهران وتراكتور تبريز في منافسات دوري النخبة الآسيوي (AFC Champions League Elite) لموسم 2026-2027. فيما سيكون مقعد إيران في بطولة دوري أبطال آسيا 2 (AFC Champions League 2) من نصيب أحد أندية غول غهر سيرجان، وتشادرملو أردكان، وبرسبوليس.

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