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٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٢:١٣ م

ارتفاع عدد شهداء حرب غزة إلى 72 ألفاً و988 شهيداً

ارتفاع عدد شهداء حرب غزة إلى 72 ألفاً و988 شهيداً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن إجمالي عدد ضحايا الهجمات الصهيونية على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 72 ألفاً و988 شهيداً.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة "شهاب" الفلسطينية، أن الوزارة أوضحت أن عدد الجرحى بلغ أيضاً 173 ألفاً و205 جرحى.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنه منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع في 11 أكتوبر 2025، استشهد 978 شخصاً وأصيب 3,097 آخرون، كما تم انتشال 782 جثماناً من تحت الأنقاض.

وأشارت الوزارة إلى أن مستشفيات غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 8 شهداء و34 جريحاً.

ولا يزال عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض وفي طرقات لا تستطيع فرق الإسعاف والإنقاذ الوصول إليها.

/انتهى/

رمز الخبر 1971452

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