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١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١:٤٥ م

نبيه بري: اتفاق إيران وأمريكا يحافظ على سيادة لبنان

نبيه بري: اتفاق إيران وأمريكا يحافظ على سيادة لبنان

رحب رئيس البرلمان اللبناني بالاتفاق المعلن بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الميادين"، أن نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، أكد قائلاً: "نحن نقدر جهود جميع الأطراف، بما فيها باكستان وقطر والسعودية ومصر، للتوصل إلى اتفاق، وكذلك جهود طهران وواشنطن لإدراج بند يتعلق بوقف اعتداءات الكيان الصهيوني ضد جميع أنحاء لبنان".

وأضاف بري: "هذا الاتفاق يعزز أسس الأمن والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك في لبنان".

وأوضح رئيس البرلمان اللبناني أن "بند وقف اعتداءات الكيان الصهيوني ضد لبنان يحافظ على سيادة هذا البلد، ولا يتعارض مع استقلالية القرار الوطني اللبناني".

/انتهى/

رمز الخبر 1971589

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